تطور خطير بشأن العسكريين الأمريكيين في الكويت

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أصيب نحو 30 من عناصر الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

جاء هذا حسبما أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاجون ويليام أوربان.


وقال أوربان: "توسعت هذه المجموعة بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من عدد الإصابات".

ولفت إلى التدابير الوقائية المتخذة في القاعدة ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية وإلغاء أحداث دعم القوة، وتغيير مواعيد الطعام، بما يحول دون اختلاط العسكريين بأعداد كبيرة في المطاعم. 



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