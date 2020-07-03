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رئيس الزمالك يحدد يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أحمد سالم

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رئيس الزمالك

نادي القرن

نادى القرن الحقيقى

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى، حسبما ذكر.

وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

وحضر اجتماع لجنة ملف نادى القرن، الذى عقد فى مقر نادى الزمالك، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك إلى جانب كل من هانى زادة وأحمد مرتضى وعلاء مقلد ثلاثى مجلس إدارة القلعة البيضاء، محمد بيومى خبير لوائح كرة القدم، وشهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة.

جاء ذلك إلى جانب الاستعانة بإثبات بعض وقائع الفساد فى عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بحيث تكون سلاح فى القضية للتأكيد على حق الزمالك فى لقب نادى القرن وتمتلك اللجنة مستندا، وهو خطاب الفيفا الموجه إلى الاتحاد الأفريقى عام 2000 والذى أكد فيه أن الزمالك هو الأكثر حصولًا على البطولات خلال القرن الماضي، بينما لا تتوفر أى خطابات رسمية من الكاف للزمالك أو الاتحاد المصرى لكرة القدم فيما يتعلق بطريقة احتساب عدد النقاط لاختيار النادى صاحب لقب نادى القرن.

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