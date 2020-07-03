» تفاصيل مأساوية.. الأم الصغيرة ماتت بكورونا بعد إنجاب توأم

03 يوليه 2020 - 05:53 م

توفيت أم شابة جراء مضاعفات (كوفيد – 19) بعد لحظات من تحقيق حلمها في ولادة توأمها.





وبعد أن وضعت ابنيها التوأم في عملية قيصرية داخل مستشفى خاص في بوتوكاتو ساو باولو بالبرازيل، عانت لاريسا بلانكو من نزيف حاد تسبب في توقف القلب.





وقالت تقارير محلية إن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة لاريسا بـ (كوفيد – 19) في 12 يونيو، وكذا زوجها دييجو رودريجز (24 عامًا).





وبعد أن ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا منذ بضعة أيام، تم نقلها إلى المستشفى في 26 يونيو عندما ساءت حالتها، قبل نقلها إلى المستشفى في بوتوكاتو في اليوم التالي، حيث عانت من آلام المخاض.





وقال دييجو لوسائل إعلام محلية: "كنت في غرفة الجراحة وكانوا يخرجون الطفل الأول. لقد رأيت ذلك الوجه الصغير الرائع وكنت عاطفيًا حقًا، هذا كان حلمها".





وأضاف أن الطفل الثاني وُلد فيما بعد بعد "مضاعفات صغيرة"، ثم ودع زوجته لمرافقة الطفلين، معتقدًا أن كل شيء على ما يرام وسيراها مرة أخرى.





لكن حالتها اتخذت منعطفًا خطيرًا نحو الأسوأ، بعدما أخبره الأطباء أن زوجته أصيبت بنزيف وتحتاج إلى نقل دم.





وأضاف: "بعد ذلك، عانت من سكتة قلبية واحتاجت إلى نقل دم. وفي حوالي الساعة السادسة صباحًا، أخبروني أنها لم تنسحب وماتت".







وأشار إلى أن الطبيب أخبره بأنه بسبب (كوفيد – 19 لا يمكن لجسدها أن يستجيب".





وقال الزوج المدمر: "أنا في حالة ذهول، لا أستطيع إخراجها من رأسي ولكني أعرف أن الله لديه خطة لحياتنا. سمح الله لها أن تترك ملاكين صغيرين لي لأعتني بهما، لتعطيني القوة. بكيت كثيرًا عندما رأيتها لأول مرة، كانت أجمل شيء".



