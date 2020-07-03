فنانة شهيرة: كنت على اتصال بـ «أحمد بسام» ونجوت منه

03 يوليه 2020 - 04:30 م

دخلت الفنانة الشابة للا فضة على خط قضية الشاب أحمد بسام زكي الذي تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب اتهامات غير أخلاقية تم تداولها في منشورات لطالبات بالجامعة الأمريكية.





وقالت الشابة للا فضة، إنها تعرف هذا الشاب، وتحدثا سويًا من قبل، وكان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه الآن.





وكتبت عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين، أنا كنت ممكن أكوون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".





وأضافت: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".





وكان (هاشتاج) #المتحرشأحمدبسام_زكي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مع توالي الشهادات ضد من قبل عشرات الفتيات المصريات والأجنبيات.





وكانت البداية مع شهادة نشرتها فتاة كانت تدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وفي العام 2018 اتهمت الفتاة عبر مجموعة مفتوحة خاصة بالجامعة الأمريكية في القاهرة على موقع "فيس بوك"، الشاب أحمد بسام زكي بمضايقتها هي وأصدقائها.





كما تقدمت طالبات سابقات في الجامعة بشهادات ضده، إذ اعترفت أكثر من 50 فتاة أخرى بتعرضهن لتجارب مماثلة معه. غير أن الشاب المتهم قال إنه يعاني من مشاكل شخصية وهدد بالانتحار في الجامعة إذا لم تتوقف الفتيات عن اتهامه.





وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قالت إنه في ضوء الأنباء المتداولة، عن اغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا من طالب ينتمي للجامعة الأمريكية، وتهديده للطالبات، "إن الشخص يدعى أحمد بسام زكي، ليس طالبًا حاليًا بالجامعة، وترك الجامعة عام 2018، ولا توجد أي علاقة بينه وبين الجامعة منذ تركها".





وأكدت الجامعة، أنها لا تتسامح إطلاقًا مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.





وتجري الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تحقيقًا في القضية بعد شكاوى المواطنين بشأن الإتهامات الموجهة لـ "أحمد بسام زكي".



