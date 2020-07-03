صلاح ليس بينهم.. 6 مرشحين لهذه الجائزة

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البريميرليج

صلاح

لاعب الشهر

قائمة المرشحين

ضمت جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، والتي 6 أسماء ، والتي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن قائمة المرشحين لنيلها.

وضمت القائمة كلا من الإنجليزي كونر كوادي لاعب وولفرهامبتون، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، والإنجليزي داني اينجز ساوثهامتون، والمكسيكي راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون والفرنسيان أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد والان سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل.

بينما خلت القائمة من اسم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بطل المسابقة الموسم الحالي.

يأتي هذا عقب تصدر هزيمة ليفربول الكاسحة، أمام مانشستر سيتي، أغلفة الصحف الإنجليزية، الصادرة اليوم الجمعة ، وذلك بعد نهاية المباراة برباعية نظيفة، على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

واتشحت مدينة ليفربول الإنجليزي أمس بالظلام، بعد الهزيمة المذلة لفريقها أمام وصيف البريمييرليج.

وتسبب الهزيمة في هدوء الاحتفالات التي لم تتوقف منذ إعلان ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي منذ أيام.


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