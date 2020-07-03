» "ما علاقة كورونا" خبر صادم لطلاب أدبي بالثانوية العامة

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الثانوية العامة

إيمان هاني

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القاهرة و الناس

الثانوية العامة

محمد علي خير

وجه الإعلامي محمد علي خير، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة ، قائلا: "لو أنت كنت أدبي وداخل كليات أدبية بصراحة 95% من خريجي الكليات الأدبية لن يجدوا عملا ".

وأضاف ، في رسالته، ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، قائلا :" ولو أنت تخصصت أدبي قبل كورونا مفيش شغل يا ابنى دور على حاجات تقبل إنها تشتغل مع روح العصر".

وتابع : "اركب القطر بتاع التكنولوجيا غير كده هتقعد في البيت مفيش شغل، والناس اللي في أشغالها أساسا قعدوا في البيت"، موضحا أن الوظائف بعد كورونا متغيرة وأصبح العمل عن بعد هو السمة الأكبر مما يتطلب التكنولوجيا.

وواصل حديثه قائلا: " انسى بقى وعليك تغير نظرتك كطالب وولي أمر، ومفيش حاجة اسمها آداب تاريخ وجغرافيا وده الصراحة ولا إعلام والاعلاميين والصحفيين يعانون البطالة، وعليك اختيار الكلية أو المعهد اللي يضمن لك فرصة عمل ولو اشتغلت على النظام القديم هتقعد في البيت للأبد" .

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