تامر أمين يعلق على حكم سما المصري: نضفوا البلد

03 يوليه 2020 - 11:08 ص

علق الإعلامي تامر أمين، على الحكم الصادر بحبس الراقصة سما المصري 3 سنوات بتهمة نشر الفحش والرذيلة، قائلا: "حكم الحبس تام ونهائي وبات وأعطى كل واحد حقه والعدل خد مجراه، معقبا :" مش عايزين نشوف ولا سما في الشارع المصري ،اقبضوا علي أي خارج عن القانون و نضفوا البلد ".



وناشد خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"،، أولياء الأمور بمنع أولادهم وبناتهم من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيقات "لايكي وتيك توك".



و أضاف قائلا :"ممكن يكونوا عرضة إن مباحث الآداب تفاجئكم وتقولكم ولادكم عملوا مصيبة على الإنترنت، "امنحوا أولادكم الحرية، لكن المسئولة المرتبطة بالعيب والخطأ والانضباط والعادات والتقاليد لازم تكون موجودة".



وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، بالحبس لمدة 3 سنوات لـ"سما المصرى" لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما قضت المحكمة بتغريمها 300 ألف جنيه، مع وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

