عودة " الباز" على شاشة النهار

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تامر أمين

محمد الباز

أعرب الإعلامي محمد الباز، عن سعادته بمشاركة الإعلامي تامر أمين في تقديم برنامج "آخر النهار"، معقبًا: " سعيد بمشاركة تامر في تقديم برنامجه، لأنه اسم كبير ومحترم وله تاريخه وتأثيره".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، معقبًا: "أنا حاسس إني راجع بيتي تاني، أنا شعاري في البرنامج، إننا مش هنقول حاجة محصلتش، ومش هنخبي على الناس حاجة حصلت".

وتابع :" أنه كان رئيس تحرير لبرنامج الكاتب الكبير عادل حمودة، معقبا :"خلال البرنامج سنعمل على شن معركة ضد أعداء مصر الهاربين ، بالإضافة لحل مشاكل المواطنين، وتزويدهم بالمعلومات".

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