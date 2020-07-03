عودة " الباز" على شاشة النهار

03 يوليه 2020 - 11:02 ص

أعرب الإعلامي محمد الباز، عن سعادته بمشاركة الإعلامي تامر أمين في تقديم برنامج "آخر النهار"، معقبًا: " سعيد بمشاركة تامر في تقديم برنامجه، لأنه اسم كبير ومحترم وله تاريخه وتأثيره".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، معقبًا: "أنا حاسس إني راجع بيتي تاني، أنا شعاري في البرنامج، إننا مش هنقول حاجة محصلتش، ومش هنخبي على الناس حاجة حصلت".



وتابع :" أنه كان رئيس تحرير لبرنامج الكاتب الكبير عادل حمودة، معقبا :"خلال البرنامج سنعمل على شن معركة ضد أعداء مصر الهاربين ، بالإضافة لحل مشاكل المواطنين، وتزويدهم بالمعلومات".

