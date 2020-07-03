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لأول مرة.. " تسلا" تتفوق على "تويتا" في نادي العشر الكبار

مال وأعمال

لأول مرة.. " تسلا" تتفوق على "تويتا" في نادي العشر الكبار
لأول مرة.. " تسلا" تتفوق على "تويتا" في نادي العشر الكبار

عبد القادر وحيد- متابعات

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تسلا

تويوتا

نادي العشر الكبار

تصدرت شركتا تسلا وتويوتا نادي العشر الكبار في عالم السيارات عالميا بنحو 410.6 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته الاقتصادية فقد تربعت شركة سيارات كهربائية "تسلا" على عرش صناعة السيارات عالميا لأول مرة، متفوقة على عملاق الصناعة التاريخي شركة تويوتا اليابانية.

وأضافت الصحيفة أن  تسلا ارتفع سهمها بنسبة 170 في المائة منذ مطلع العام الجاري، ونحو 4600 في المائة منذ الاكتتاب في 2010.

كما أغلق سهم شركة تسلا الأمريكية 1 يوليو الجاري عند مستوى 1119.6 دولار مقابل 414.7 دولار نهاية العام الماضي.

وأصبحت القيمة السوقية لشركة تسلا الأعلى بين شركات السيارات عالميا بـ707.9 مليار دولار، مقابل 202.9 مليار دولار لشركة تويوتا.

ويأتي توزيع قائمة العشر الكبار على خمس دول، منها ثلاث شركات أمريكية "تسلا، جنرال موتورز، وفورد" والتي تبلغ قيمتها السوقية 271.6 مليار دولار، تمثل 37.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر عشر شركات سيارات في العالم.

بينما تأتي خلفها اليابان بشركتين "تويوتا، وهوندا" والتي تبلغ قيمتهما السوقية 246.8 مليار دولار، حيث تشكل 34 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر عشر شركات سيارات في العالم.

فيما تأتي ألمانيا بثلاث شركات "فولكسفاجن، مرسيدس، وبي إم دبليو" حيث تبلغ قيمتها السوقية 165.9 مليار دولار، تمثل 22.9 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر عشر شركات سيارات في العالم.

أما المرتبة الرابعة فتأتي فيها كوريا الجنوبية بشركة واحدة "هيونداي" والتي تبلغ قيمتها السوقية 21.6 مليار دولار، وإيطاليا بشركة واحدة "فيات كرايسلر" قيمتها 20 مليار دولار.


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