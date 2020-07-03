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تركي الحمد : مستقبل أسود ينتظر الكويت

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تركي الحمد : مستقبل أسود ينتظر الكويت
تركي الحمد : مستقبل أسود ينتظر الكويت

عبد القادر وحيد

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الكويت

مستقبل أسود

تركي الحمد

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إنه يخشى على دولى الكويت من مستقبل أسود بسبب الطائفية.

وأضاف الحمد :" من باب حب الكويت، أقول لن يكون هنالك مستقبل لها، طالما طرفي الطائفية السياسية يتحكمان بها، وكل له ولاء لا علاقة له بالكويت".

وأوضح أن الإخوان والولاء لتركيا، والتشيع السياسي والولاء لإيران، بمثل هذه التركيبة، مع وجود فساد مستشري، وتركيبة سكانية مختلة، فمستقبل الكويت أسود،وعذرا أهلنا في الكويت".

وعلق أحد المغردين على تدوينة الحمد قائلا  :" في الصميم و الحقيقة مرة".

وعلق آخر : خربها تركي صدقت والله وأتمنى إنهم ينتبهون لهالشي مع غني ما أظن".

كما كتب أحد المتابعين :" توصيف الوضع الكويتي ينطبق أيضا في هيكليته على وضع أكثر من دولة عربية أخرى حاليا في المشرق و المغرب.. و لا حول و لا قوة الا بالله".

يأتي هذا في الوقت الذي تسود فيه حالة من الجدل بسبب ما جاء في تسريبات خيمة القذافي، والذي كشف عن زيارة البرلماني الكويتي السابق مبارك الدويلة للرئيس الراحل معمر القذافي.

وذكر الدويلة أن ذلك كان بأمر من الشيخ الصباح، وأبلغ بذلك الملك سلمان، وهو ما نفاه الديوان الأميري الكويتي.


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