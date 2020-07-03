الجارالله لحسن نصر الله: ستقطع رقبتك بأمر من الإمام علي

03 يوليه 2020 - 09:44 ص

وجه الكاتب الكويتي أحمد الجارالله رسالة قاسية وموجعة لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وقال الجارالله عل حسابه في تويتر : " الكل يتساءل ما هي النهاية في لبنان، منوها أن " عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه قال الجوع كافر".. نعم الجوع كافر ولبنان علي حافة الجوع بكل أشكال جوع نهب اقتصادي وخبص سياسي".

وأضاف أنه في النهاية جوع وهذه الحال ستجمع كل طوائف لبنان لقطع رقبة رأس الفتنة وسحله في شوارع الضاحية الجنوبية .. والجوع كافر يا حسن كبتاجون".

وتابع الجارالله : مهما احترفت إيران بليغ الكلام تظل دوله مارقة نظامها أزعج العالم واحترف الإرهاب وتدخل في شئون الدول وأقام مليشيات تقتل مواطني الدول التي يتدخلون في شؤونها كاليمن ولبنان وسوريا والعراق بل نظام إيران قتل شعبه ودمر اقتصاد بلاده وجوع أهله ومعهم الشعوب التي تدخل في دولها.

وأشار الجارالله إلى أن إيران ستتلقي مزيدا من الضغط الدولي وسيتم تفجير منشآت عسكرية مهمة في الداخل الإيراني وسيتم تسجيلها ضد مجهول.. النظام الإيراني سيتلقي الصفعات في الداخل دون أن يعرف ممن أتت.

كما أن التدخل الإيراني في العراق يجري الآن مواجهته رئيس الوزراء العراقي أمر تنظيف العراق من صور مرجعيات إيران.