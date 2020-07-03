الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 3 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.12 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.07 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.20 جنيه ، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.19 جنيه.
و سجل الدولار في البنك الأهلي 16.07 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.17 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.18 جنيه .
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