إنتر ميلان يعلن رسميًا ضم نجم المغرب من ريال مدريد

02 يوليه 2020 - 05:41 م

أعلن إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس تعاقده رسميًا مع الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيسر لريال مدريد لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبداية من الموسم الجديد.

وذكر إنتر عبر موقعه الرسمي، أن حكيمي أصبح لاعبا لـ"النيراتزوري" بشكل رسمي، بعدما وقع على عقود انضمامه نهائيا وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

في المقابل، ذكر ريال مدريد في بيان رسمي"اتفق ريال مدريد وإنتر ميلان على انتقال اللاعب أشرف حكيمي. يشكر النادي أشرف على كل هذه السنوات من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ التحاقه بأكاديميتنا في عام 2006، ويتمنى له حظا طيبا في مرحلته الجديدة".

ولم يعلن الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية عديدة تؤكد أن حكيمي انضم للإنتر مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يحصل حكيمي على 5 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز.

يذكر أن حكيمي لعب في الموسمين الأخيرين ضمن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة من النادي الملكي.

