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10 حالات اشتباه بكورونا وغياب 1110 طالبًا بامتحانات الثانوية

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الثانوية العامة

فيروس كورونا

حالات اشتباه

اخبار الامتحانات

كشف خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها، رصدت خلال امتحانات اليوم بالثانوية العامة 1110 حالات غياب، و10 حالات اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا الوبائي، وذلك من خلال إجراءات الكشف الظاهري عن الحرارة، خلال دخول الطلاب للامتحانات في 307 مدارس على مستوى المحافظة.

وقال مدير تعليم الجيزة خلال تصريحات له اليوم، إن 68368 طالبا، أدوا صباح اليوم امتحانات مواد: الفلسفة، والأحياء، والاستاتيكا، وتم رصد غياب 1110 طالبا بـ193 لجنة.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتبعها المديرية، تمكنت من رصد 10 حالات يشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس الوبائي.
تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة تنتهي في 21 يوليو المقبل، حيث يتبقى لهم امتحانات الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 7 يوليو، والكيمياء والجغرافيا والأحد 12 يوليو، واللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 14 يوليو، والجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، الأحد 19 يوليو، والجبر والهندسة الفراغية يوم الثلاثاء 21 يوليو اختبار.

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