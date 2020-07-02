"صلاح" يقود تشكيل "الريدز" أمام مانشستر سيتى

محمد عبد الحارس
استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه أمام مانشستر سيتى، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 32.
ونشرت بعض الصحف الإنجليزية التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول، والتى جاءت كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، أندي روبرتسون.
خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.
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