  • الجمعة 03 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:44 ص
Advertisements
بحث متقدم
العرابي: الإخوان وراء الأزمة مع إيطاليا

"العرابي" يكشف مفاجأة بشأن موقف مصر من أزمة سد النهضة

عداد كهرباء

"الكهرباء": هذا هو الشرط الوحيد للحصول على العداد الكودي

مطار القاهرة

"الطيران": مليار جنيه شهريا خسائر منذ توقف الحركة

كورونا في مصر

خبير يكشف: نعيش وسط زلزال اقتصادي عالمي بسبب كورونا

الدكتور أشرف صبحي

وزير الرياضة : الدوري سيتوقف فورًا في هذه الحالة

هيرمان كين

إصابة مرشح جمهوري للرئاسة الأمريكية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

»الصحة«: تسجيل 1485 حالة إيجابية و86 وفاة بكورونا

المنتصر بالله

المنتصر بالله:" أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا"

ميركل

منع مواطني دولتين عربيتين من دخول ألمانيا

محمد بن سلمان

السبب صادم.. ولي العهد يتسبب في أزمة كبيرة بالأسواق السعودية

الأهلى يستنجد بوزير الشباب لإزالة لافتات "القرن"

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «الشباب والرياضة» على أزمة الأهلى وتركى آل الشيخ

#

الأهلى يحتفل بالذكرى الـ19 على تتويجه بلقب نادى القرن

لافتات

خطيب

الاهلى

اهلى

صلاح

أرسلت إدارة النادى الأهلى مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفورى والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التى وضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

وجاء فى مذكرة النادى أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلى بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضاً بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالاً بالقانون 71 لسنة2017، عليه اتخاذ الازم قانوناً لإزالة هذه اللافتات من محيط نادى الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمى لناديهم.

وشدد الاهلى على أنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات التى تحفظ حقوقه، مؤكداً أنه لن يسمح لأى كائن المساس بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السيتي يفسد فرحة ليفربول ويهزمه برباعية
» "صناعة السينما": إيرادات دور العرض لا تغطي فواتير الكهرباء
» موجة ثانية من كورونا تضرب كوريا بسبب ملهى ليلي
» لماذا تفشى فيروس كورونا في البرازيل ؟.. صحفي لبناني يجيب
» تعليق 4 شرطيين في جنوب إفريقيا لمطاردتهم «رجل عارٍ»
» علماء: الصرف الصحي يكشف عن وجود مبكر لكورونا
» وفاة أكثر من 360 فيلًا في ظروف غامضة ببوتسوانا
» محققو فضيحة «إيبستين» يطلبون الاستماع إلى الأمير «أندرو»
» إصابات كورونا في العراق ترتفع لـ 53708
» وباء إيبولا الجديد يضرب الكونغو الديمقراطية
» 3383 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية