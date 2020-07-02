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عقب 30 يونيو..

مفيد فوزي يكشف سر هجوم الإخوان على الكنائس

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مفيد فوزي: إحنا قرود

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كشف الكاتب الصحفي مفيد فوزي، عن سر هجوم جماعة الإخوان المسلمين علي الكنائس والأديرة عقب ثورة 30 يونيو.

وقال "فوزي"، إنه عقب ثورة 30 يونيو هاجم بعض المنتمين لتنظيم الإخوان الكنائس والأديرة، معقبا: "وجدته انتقام الضعيف والواطي".

و أكد "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار" أن المواطنين هتفوا للرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو لأنه بطل أسطوري ساند الشعب في إسقاط حكم الإخوان.

وأشاد الكاتب الصحفي بالدور الذي قام به رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور عقب ثورة 30 يونيو، معقبا: "أدار المهمة الوطنية بكل رشد وفضل مصلحة الوطن علي كل شيء".

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