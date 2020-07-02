أول تعليق من الأهلى على قرارات "كاف"

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30 يونيو

مفيد فوزي

رحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأضاف "عبد الحفيظ" خلال تصريحات صحفية له إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الـ«كاف»؛ من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري الأبطال.

وأشار مدير الكرة إلى أن الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لأشهر عدة يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها في هذا الموعد.


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