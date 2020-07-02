طرد مذيع من قناة عالمية.. هذا ما فعله مع زميلاته

02 يوليه 2020 - 01:20 م

قررت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية ، طرد أحد مذيعيها، بعد التحقيق والتأكد من إدانته في قضية تحرش جنسي بزميلاته.

وكان مذيع بالقناة الأمريكية قد أقدم على التحرش بزميلاته في العمل، لينتهي أمره بالطرد من القناة.

وقالت القناة إن مديرها العام سوزانا سكوت ورئيس الشبكة أبلغا في رسالة الموظفين بإقالة المذيع "هنري ".

وكانت القناة قبل سنوات قد قامت بطرد مذيع بارز أيضا، بسبب تحرشه بزملائه خاصة السيدات صغيرات السن.