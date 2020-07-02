«شوبير» يفتح النار على مرتضى منصور

02 يوليه 2020 - 12:42 م

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، سياسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في التعامل مع أزمة عودة الدوري، بعد قرار عودة الفريق إلى التدريبات بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية:" لا أعلم سبب لجوء إدارة نادي الزمالك إلى سياسية الصوت العالي، رغم أن قرار الدولة كان واضحا من البداية وهو عودة النشاط الرياضي".

وأضاف شوبير:" عودة الزمالك إلى التدريبات كان أمرًا متوقعا، فليس من الطبيعي أن يفتح النادي أبوابه أمام الأعضاء، ويجمد تدريبات الفريق".

وتابع:" السؤال هنا، لماذا منع رئيس الزمالك الفريق من استئناف تدريباته، وأضاع عليه أسبوعًا كاملاً من فترة الإعداد".