أديب: منذ هذه الليلة و"مرسي" أصبح الرئيس السابق

02 يوليه 2020 - 12:25 م

شارك الإعلامي عماد الدين أديب، الشعب المصري الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، قائلاً:"هذا الشعب تحمل الكثير لأنه يثق في قيادته، ولا يريد أن يعود إلى ذلك الزمن السيئ الرديء الذي لم يجد فيه من يحنو عليه".



وأضاف "أديب"، خلال مداخلة لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن رئيس مصر في كل العهود كان رئيسًا لكل المواطنين، ولكن مرسي قالها صراحة: "أهلي وعشيرتي، وهذا هو الخطأ الإستراتيجي والجوهري في فكر جماعة الإخوان".



وتابع: "كان دايما يُقال لنا: ادوا الإخوان فرصة، وحينما أخذوها ثبت في أقل من عام أنهم لا يستطيعوا، كوارث كبرى كان يمكن أن تحدث لنا حال استمرار الإخوان في الحكم، كانوا خطر عظيم، و30 يونيو ثورة شعب استطاعت أن تُغير ذلك.



وواصل حديثه: "رئيس مصر مثل قائد الطائرة، إذا نجح ونجا سينجو كل الركاب، وإذا فشل كلنا سنهبط لأسفل وسنغرق"، لافتا إلى أن محمد مرسي منذ خطابه ليلة 2 يوليو 2013 أصبح "الرئيس السابق" قبل أن يتم عزله في 3 يوليو ".

