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الفقي: السيسي قالي عصر الانقلابات ولي وانتهى

الحياة السياسية

مصطفى الفقي، الخبير السياسي
مصطفى الفقي، الخبير السياسي

إيمان هاني

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كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، الستار عن كواليس حوار دار بينه وبين الفريق عبد الفتاح السيسي عام 2013 عندما كان وزيرًا للدفاع.

وقال الفقي خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، قائلاً: "دار بيني وبين الرئيس السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع إبان حكم الإخوان حوار بشأن ما تردد حول بيع الإخوان لأراضي سيناء".

وأضاف: "السيسي قال لي لا تقلق، طول الجيش المصري موجود الوطنية المصرية تقف على قدميها، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث".

وتابع: "السيسي قالي لي مباشرة "خدها قاعدة، عصر الانقلابات العسكرية ولّى وانتهى، وإنما إذا أمرني الشعب فسوف أطيع، مش هروح أبدًا أعمل مغامرة عسكرية لفكرة الانقلاب فقط، لا هي فلسفة الجيش المصري ولا فلسفتي الشخصية".

وأكمل الفقي: "ما نشهده اليوم يدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ كل وعوده وحديثه، معقبًا: "السيسي لم يخدع ولم يخن، ونفذ إرادة الشعب في 30 يونيو".

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