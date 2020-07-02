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أؤمن بنظرية المؤامرة.

محمد صبحي معلقا على كورونا :"لازم العالم يخلص من ثلث سكانه "

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محمد صبحي

تحدث الفنان محمد صبحي، عن جائحة فيروس كورونا في أول تعقيب له علي الأزمة، قائلا:" أنا مؤمن بنظرية المؤامرة فيما يسمى بـ"جائحة" فيروس كورونا معقبا: "مقصود إن العالم يخلص من ثلث سكانه".

 وأضاف"صبحي"، خلال مداخلة لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": ،قائلا :"آراء كثيرة انتشرت في العالم حول كورونا قبل تفشيها،معقبا:" أنتوني فاوتشي المستشار الصحي للرئيس الأمريكي تحدث عن كورونا منذ 3 سنوات، وهو برضو اللي قال في فيروس جاي لإفريقيا وطلع الدواء بتاعه قبل ما نعرف الإيبولا، وبيل جيتس أتكلم في 2017 عن وباء مرعب قادم".

وتابع: "اللي حصل النهارده إن الكورونا بقت وباء عالمي، ولكن الدول الصغيرة أنت ملخبطها، كل شوية ده فيروس، لا ده مش فيروس، لا ده إنفلونزا عادية، لا بلاش اللمس، لا اللمس مهم، يا إخوانا لازم ناخد بالنا من الرسائل اللي بتجيلنا".

 واستطرد: "للأسف مكنش في حركة وعي، ودي مشكلة المثقفين والإعلام، وعشان كده أنا بقول إن الكورونا قيمتها إنها تخلي هرم المجتمع يرجع تاني يتظبط، ويكون على قمته العالم، والباحث، والمعلم، والطبيب ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى أمس.

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