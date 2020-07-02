صورة نادرة لطائرتين تحلقان فوق النيل.. القاهرة قبل 85 عاما

عبد القادر وحيد
انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جمال القاهرة قبل 85 عاما.
ونشر الصورة حساب نوادر من التاريخ على تويتر، وعلق عليها بالقول :" صورة نادرة التُقطت من الجو للعاصمة المصرية القاهرة عام 1355هـ - 1936م ..قبل 85 سنةً تقريباً .. ويظهر في الصورة نهر النيل وطائرتان تحلقان فوقه".
وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم :" مصر أم الدنيا شعب كريم شعب فكاهي شعب منتج شعب طيب.. حفظ الله المسلمين".
وعلق آخر :" الله يامصر وجمال مصر اعشق هذا البلد بالرغم اني ماعمري جيته".
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