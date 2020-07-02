صورة نادرة لطائرتين تحلقان فوق النيل.. القاهرة قبل 85 عاما

02 يوليه 2020 - 10:54 ص

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جمال القاهرة قبل 85 عاما.

ونشر الصورة حساب نوادر من التاريخ على تويتر، وعلق عليها بالقول :" صورة نادرة التُقطت من الجو للعاصمة المصرية القاهرة عام 1355هـ - 1936م ..قبل 85 سنةً تقريباً .. ويظهر في الصورة نهر النيل وطائرتان تحلقان فوقه".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم :" مصر أم الدنيا شعب كريم شعب فكاهي شعب منتج شعب طيب.. حفظ الله المسلمين".

وعلق آخر :" الله يامصر وجمال مصر اعشق هذا البلد بالرغم اني ماعمري جيته".