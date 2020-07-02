» قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي لسبب غريب

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سطور مضيئة في حياة «عبد المنعم مدبولي»
سطور مضيئة في حياة «عبد المنعم مدبولي»

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عبد المنعم مدبولي

كان شهر يوليو من الأشهر الحزينة على الفن المصري بسبب وفاة أحد أساطيره بعد حياة حافلة .

وتوفي الفنان عبد المنعم مدبولي يوم 9 يوليو عام 2006 عن عمر يناهز 85 سنة .

وفي حياة عبد المنعم مدبولي الكثير من القصص الطريفة ، كان أبرزها حين ذهب إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج ، وهناك رآه أحد المصريين فقام بتقبيل رأسه ويده .

لكن الأمر تطور أكثر من ذلك بعد ظهور وفد من الحجاج الآسيوين الذين رأوا هذا المشهد واعتقدوا أنه ولي من أولياء الله الصالحين وبدأوا في تقبيل يده وتجمع حوله الكثير من الناس حتى خرج في حراسة الشرطة .

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