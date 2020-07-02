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والدة منار سامي تفجر مفاجأة عن الشخص الذي قُبض عليه معها

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منار سامي
منار سامي

وكالات - أحمد عادل شعبان

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منار سامي

كشفت والدة منار سامي - فتاة التيك توك - مفاجأة من العيار الثقيل - حول ابنتها مشيرة إلى أنها كانت ذاهبة لترتيب عيد ميلاد لطفلتها الصغيرة داخل كافيه بمدينة بنها وأن الشخص الذي قُبض عليه معها أوقفها فجأة وهي لا تعرفه وأتت الشرطة.

وأشارت أن نجلتها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات ولديها طفلة تعيش معهم بالأسرة، مشيرة إلى أن نجلتها مرت بتجربة قاسية خلال زواجها وانفصلت وهي في سن صغيرة ودائما كانت تحب التمثيل وتحضر الأمسيات وتمثل المسرحيات بقصر الثقافة وسط تشجيع الأسرة.

و أكدت أن كل ما تفعله نجلتها تحت مراقبتهم وأعينهم وهي لم تظهر بملابس خارجة وحصلت على لقب ملكة جمال من إحدى المجلات العربية وكانت تنتوي العودة إلى وظيفتها السابقة بعد إلحاح والدها، مشيرة إلى أنها لم تتربح من التمثيل وليس لديها رصيد في البنك أو سيارة.

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