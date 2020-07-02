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ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية
ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

فتحي مجدي

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انتقدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، جينا كارانو، تطبيق "إنستجرام" لحذف صورة عارية خاصة بها.

وبحسب رسالة على موقع "تويتر"، زعمت لاعبة الفنون القتالية المختلطة سابقًا، أن الصورة المعنية كانت "حول حرية التعبير". 

واعتبرت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا، أن اللقطة التي تم حذفها لا تنتهك قواعد "إنستجرام"، مستنكرة أن "يتم فرض الرقابة دون سبب".  

ولا يُسمح بالعُري على "إنستجرام" وفقًا للقواعد الخاصة بالنشر على تطبيق الصور والفيديوهات.

ويقول "إنستجرام": "نعلم أن هناك أوقاتًا قد يرغب فيها الأشخاص في مشاركة صور عارية ذات طبيعة فنية أو إبداعية، ولكن لأسباب متنوع، لا نسمح بالعُري على إنستجرام".

"يشمل هذا الصور ومقاطع الفيديو وبعض المحتوى الذي تم إنشاؤه رقميًا، والذي يُظهر الجماع الجنسي والأعضاء التناسلية والصور المقربة للأرداف العارية تمامًا. يتضمن أيضًا بعض صور الحلمات الأنثوية، لكن يُسمح بصور ندبات ما بعد استئصال الثدي والرضاعة الطبيعية. العُري في صور اللوحات والمنحوتات أمر جيد أيضًا"، كما يقول تطبيق الصور والفيديوهات.

وخاطبت كارانو "إنستجرام" برسالة أخرى يوم الاثنين، من خلال نشر عرض صورة ظلية لأنثى.

وكتبت: "ارسم الفن الذي تريد رؤيته... ابدأ النشاط التجاري الذي تريد تشغيله... شغّل الموسيقى التي تريد سماعها ... اكتب الكتب التي تريد قراءتها... صمم المنتجات التي تريد استخدامها.. نفذ العمل الذي تريد رؤيته... قبل أن يتحكموا في كل شيء نأكله، نتنفس، نقول، نفكر ونفعل. # حرية (فنان؟)".




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