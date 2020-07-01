مفتي الجمهورية يعلق على أزمة سد النهضة ويحذر إثيوبيا

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الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
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قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إن أي تهديد لأمن مصر المائي وحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويزيد الصراعات في المنطقة ويدخلها في موجة من التوتر التي لا تحمد عواقبها ، فالماء حقٌّ مشترك بين البشر جميعًا.. ولا يحق لأحد الاستئثار به إلا وفق ضوابط معينة .

وأضاف مفتى الجمهورية فى بيان له اليوم إن تعنت الجانب الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة والإصرار على ملء السد وتشغيله بشكل أحادي ، ودون التوصل إلى إتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب مصر والسودان من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة ، وقد تنجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها ويدخل المنطقة في موجة من التوتر التي لا تحمد عواقبها .

وأكد المفتى أن مصر سعت منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل، بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل ، ونجحت مصر في ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى دعم ومساندة الحق المصري التاريخي في مياه نهر النيل، والوقوف بجانب مصر ودعم جهودها الحثيثة للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة، بما يجنب المنطقة الدخول في موجة من التوتر والصراعات وعدم الاستقرار.

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