«الخطيب» يتفقد فرع زايد ويستقبل الأعضاء

01 يوليه 2020 - 02:44 م

تفقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي فرع النادي بالشيخ زايد؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال توافد الأعضاء، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

ورافق الخطيب في جولته اليوم الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد، ونائبه العميد محمد سعيد، واللواء خالد بدوي مدير أمن الفرع، والعميد أحمد عزت مدير الخدمات.

وحرص الدكتور محمد شوقي على شرح كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي لضمان سلامة الأعضاء والموظفين والعاملين، من خلال اتباع التعليمات الوقائية، وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية التي تم توفيرها بمداخل النادي لاستقبال الأعضاء.