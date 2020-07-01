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أشرف السعد: الإخوان أحضروا السيسي للقصر مثل إحضار فرعون لموسى

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فرعون

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أشرف السعد

القصر

قال رجل الأعمال المصري أشرف السعد المقيم في لندن إن ما قام به الإخوان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفع، يشبه ما وقع مع نبي الله موسى وفرعون.

وكتب السعد على حسابه في تويتر: "لم يقتحم موسى عليه السلام قصر فرعون ليقضي عليه بل ذهب فرعون ليبحث عن موسى ليقتله ولما وجده أحبه وأخذه الى قصره ورباه فيه".

وأضاف السعد أن السيسي كذلك لم يذهب إلى قصر الحكم بل ذهب الإخوان إليه وأحضروه إلى القصر وعينوه وزيرا للدفاع وكانت المفاجأة التى لم يحسبوا حسابها.

كما هاجم السعد فكرة المشروع الإسلامي قائلا: "ناس بتعمل مشروع تربية دواجن أو مشروع مطبعة أو مشروع مزارع سمكية أو مشروع إنتاج بيض أو تسمين دواجن لكن مشروع إسلامي؟ وتابع قائلا: "ربنا قال: "اليوم أكملت لكم دينكم"، والرسول يموت وييجي بتوع الإخوان يقولوا لا لسه المشروع ناقص وإحنا هانكمل المشروع الإسلامي عشان الرسول نسي فهل رايتم قذارة مثل هذه".

يأتي هذا بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بحكم الإخوان.


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