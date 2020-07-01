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تعليق غريب من مدرب برشلونة بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد

الرياضة

برشلونة
برشلونة

وكالات- الدويني فولي

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تعادل

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علق كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على تعادل فريقه مع فريق أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال سيتين في تصريحات صحفية: “‏أنا سعيد جدًا بمستوى الفريق اليوم، وعلينا مواصلة العمل حتى نهاية البطولة، ولن نستسلم بعد تلك النتائج السلبية”.

وأضاف: “أنه أمر مُخزٍ، ولقد أصبح الدوري أكثر تعقيدًا وابتعدنا عن إمكانية تحقيق الدوري، ولكن إمكانية تحقيقه ليس مستحيلا، وحاولنا مع ميسي وريكي بويج، وفريق أتلتيكو أغلق المساحات جيدًا”.


وواصل: “أرى جريزمان دائما جيد، ولكن لا يمكن إشراك جميع اللاعبين في المباراة، وأنا أدفع باللاعبين المناسبين لكل مواجهة”.


ويحتل فريق برشلونة بعد هذا التعادل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد الذي سيلعب مساء الخميس مع خيتافي.

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