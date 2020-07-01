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يكسر عظام طفلته الرضيعة.. السبب صادم

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يكسر عظام طفلته
يكسر عظام طفلته

عبد القادر وحيد- متابعات

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اب

يكسر

المسعفين

عظام طفلته

ذكر موقع "ميرور" أن أبا اتهم بإساءة معاملة ابنته الرضيعة عندما قام بثني جسدها إلى الوراء حتى تتوقف عن البكاء، فكانت النتيجة أن تكسر عظم جسدها.

وبحسب الموقع فقد تم توجيه الاتهام لآدن فلوريس،  البالغ من العمر 22 عاما، بست تهم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال بعد إلقاء القبض عليه عندما قام بنقل طفلته البالغة من العمر شهرا واحدا إلى مستشفى في فينيكس، أريزونا، مع إصابات متعددة.

وقد أنكر الأب التهم المنسوبة إليه قائلا : "  إنه جلس عن طريق الخطأ على الطفلة عندما كان جالساً مع أحد الأقارب".

ونقل الموقع أيضا عن المسعفين من المستشفى: "إن الطفلة لديها عدة أضلاع مكسورة، كبد ممزق، كسر في الساقين، واحمرار ونزيف داخل سقف فمها، بالإضافة إلى إصابتها بنزيف في عينيها".

واعترف الأب مؤخرا، عقب مواجهة الشرطة له بتقرير المسعفين، وأنه وضع ابنته على ركبتيها على السرير ولف جسدها للخلف حتى تتوقف عن البكاء.

وأوضح أنه اعترف بالضغط على جذعها وهو عندما سمع صوت فرقعة، وأدخل ترمومتر بقوة في فمها.

 وجاء في اعترافاته للشرطة أنه، في اليوم السابق للحادث ونقلها إلى المستشفى، سمع صوتا من ساقيها عندما قام بلويها أثناء ممارسة تمارين الساق، لكنه خشي أن ينقل ابنته إلى المستشفى، لأنه علم أن خدمات حماية الأطفال ستورطه في الحادث.


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