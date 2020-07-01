أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد نورويتش سيتى - 7:00 - على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد - 7:00

إيفرتون ضد ليستر سيتى - 7:00 - على قناة  beIN SPORT HD 2

وست هام يونايتد ضد تشيلسى - 9:15 - على قناة  beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس ضد غرناطة - 7:30 على قناة  beIN SPORT HD 7

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو - 7:30 على قناة  beIN SPORT HD 3

بلد الوليد ضد ليفانتى - 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 5

ريال بيتيس ضد فياريال - 10:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي

بولونيا ضد كاليارى - 7:30 - على قناة  beIN SPORT HD 6

إنتر ميلان ضد بريشيا - 7:30 - على قناة  beIN SPORT HD 4

فيورنتينا ضد ساسولو - 9:45 - على قناة  beIN SPORT HD 6

سبال ضد ميلان - 9:45 - على قناة  beIN SPORT HD 4

ليتشى ضد سامبدوريا - 9:45 - على قناة  beIN SPORT HD 7

هيلاس فيرونا ضد بارما - 9:45 - على قناة beIN SPORT HD 8


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