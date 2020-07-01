أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.
الدوري الإنجليزي
آرسنال ضد نورويتش سيتى - 7:00 - على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد - 7:00
إيفرتون ضد ليستر سيتى - 7:00 - على قناة beIN SPORT HD 2
وست هام يونايتد ضد تشيلسى - 9:15 - على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس ضد غرناطة - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 7
فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
بلد الوليد ضد ليفانتى - 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5
ريال بيتيس ضد فياريال - 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الإيطالي
بولونيا ضد كاليارى - 7:30 - على قناة beIN SPORT HD 6
إنتر ميلان ضد بريشيا - 7:30 - على قناة beIN SPORT HD 4
فيورنتينا ضد ساسولو - 9:45 - على قناة beIN SPORT HD 6
سبال ضد ميلان - 9:45 - على قناة beIN SPORT HD 4
ليتشى ضد سامبدوريا - 9:45 - على قناة beIN SPORT HD 7
هيلاس فيرونا ضد بارما - 9:45 - على قناة beIN SPORT HD 8
ظهر12:04 م
فجر
03:19
شروق
05:00
ظهر
12:04
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38