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الدولار يعاود استقراره .. ويسجل هذا الرقم
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استقرار

الجنيه

تعاملات اليوم

أسعار ادولار

عاود سعر الدولار استقراره اليوم أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك، وذلك بعد انخفاضة قرشين مساء أمس الثلاثاء، ليسجل سعره في البنك المركزي نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ببنكي مصر والأهلي 16.07 جنيه للشراء مقابل 16.17 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء مقابل 16.18 جنيه للبيع.

وفي بنوك "المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع.

فيما وصل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه لدي كل من بنوك "عودة، البركة، مصرف أبوظبي، الكويت الوطني" نحو 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.


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