بشرى سارة لأصحاب المعاشات

متابعات- محمد إبراهيم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 371 لسنة 2020 بزيادة المعاشات بدءاً من 1-7-2020 بنسبة 14%.
وسيتم ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث تتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمّة للأجر الأساسي، لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/ 7/ 2006 حتى 30/ 6/ 2016، وذلك بتكلفة مقدّرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى 2020/ 2021.
وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر سنوات طويلة.
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