"صلاح" يوجه رسالة إلى جمهور "الريدز"

30 يونيو 2020 - 06:58 م

وجه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي ، رسالة إلى جمهور الفريق معربا من خلالها عن سعادته بفوز "الريدز" ببطولة البريميرليج لهذا الموسم. ولفت "صلاح" في تصريحاته للموقع الرسمي للفريق الى انه ليس لديه رغبة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال نجم منتخب الفراعنه أشعر أنني سعيد بتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق في تسجيل اللقب، لافتا إلى أن مشجعى الريدز هم من أهم الدوافع لتحقيق اللقب الذي غاب عن الفريق لدى 30 عاما.



أضاف صلاح: “بذلنا كل ما في وسعنا لجعلهم سعداء ، لكن بدون دعمهم لم نكن لنتمكن من القيام بذلك، بالتأكيد قاموا بعمل رائع في أنفيلد ودائماً في المباريات، هذا اللقب لهم”.



تابع :” إنه شعور لا يصدق للفوز بلقب من هذا القبيل، الفوز بالدوري الممتاز بعد سنوات غياب طويلة للنادي والمدينة، أمر لا يصدق،لا أستطيع أن أصف ذلك بالكلمات، عندما جئت إلى هنا ، قلت أنني أريد الفوز بالدوري الممتاز، إنه أول شيء جاء في رأسي ، أريد الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال، قال الناس ، إذا كنت تستطيع اختيار واحد ؟، ولكن الآن يمكنني أن أقول إنني سأختار كليهما “.



واختتم صلاح رسالته قائلاً: ” الجميع مجنون بالبريميرليج، إنه شعور لا يصدق للجميع ، لجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم، بدون دعمهم، لم نكن لنتمكن من القيام بذلك، لقد قاموا بعمل رائع ، وقام اللاعبون بنفس الشيء، إنه شعور رائع، لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات