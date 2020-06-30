"وهدان" يهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة يونيو

قدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.



وقال وهدان في بيان له منذ قليل، أن ثورة 30 يونيو حدث التفت فيه جموع الشعب حول القوات المسلحة لإخراج مصر من بؤرة مظلمة إلى دولة مدنية حديثة بقيادة الرئيس السيسي الذي عرض حياته للخطر من أجل ثورة الشعب على حكم الجماعة.



أضاف "وكيل النواب" ، أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى فرح أعضاء الجماعة وأنهم كان يكبرون بأخبار كاذبة وبإعتداء اسطول دولة أجنبية على مصر ، كما يحدث الآن من شماتة أعضاء الجماعة في تعثر مفاوضات سد النهضة والفرح في الشعب المصري بأخبار كاذبه وإشاعات مضللة بموت المصريين عطشاً، مضيفا كيف لجماعة تحمل كل هذا الحقد والكره على هذا الشعب أن تحكمه.



وأشار "وهدان" إلى أن مصر تشهد الآن حركة بناء ضخمة في كافة الأصعدة وعمل بنية تحتية تكفي لمصر لعشرات السنين واهتمام بالصحة والتعليم وكافة مناحي الحياة، مؤكدا أن بناء دولة مدنية حديث يسير على قدم وساق ويحتاج إلى تضافر جهود الشعب المصري وإعادة تكاتفه مع قيادته السياسية خاصة في ظل المخاطر والمؤامرات التي تمر بها مصر.



وقدم "وكيل النواب" تحيه واجبة لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، متمنيا أن يتقبلهم الله في الشهداء وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان.