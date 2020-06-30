رسميًا.. الاتحاد الأفريقي يقرر استكمال البطولة والكأس

30 يونيو 2020 - 06:16 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي عن استكمال منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية شهر شبتمبر القادم.

و حسب بيان للاتحاد الأفريقي، فقد تم تعديل نظام المسابقتين، وذلك بإجراء مباراة واحدة فاصلة، عوض نظام الذهاب و الإياب.

و أضاف البيان – حسب وسائل إعلام مغربية-أن مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ستستكمل خلال شهر سبتمبر القادم، بإجراء مباريات النصف نهائي و النهائي دون تحديد مكان إقامتها، فيما ستستكمل مسابقة كأس الكونفدرالية بالمغرب في نفس الشهر.

و ستشهد مباريات النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، اصطداما عربيا خالصا بثوب أفريقي، حيث يواجه الأهلي و الزمالك فريقي الوداد و الرجاء المغربيين.

في المقابل يواجه بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني، فيما يقابل حسنية أغادير فريق نهضة بركان في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.