الدولار يهبط بشكل مفاجئ في التعاملات المسائية

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ننشر أسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدولار

هبوط

تراجع

سعر

التعاملات المسائية

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بشكل مفاجئ خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 30-6-2020، وذلك في معظم البنوك العاملة في مصر، بقيمة قرشين حسب بيانات البنك المركزي.

حيث انخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

كما تراجع  سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.


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