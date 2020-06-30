كاف يعلن تاجيل كأس الأمم الإفريقية لمدة عام

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي كان من المقرر لها أن تقام في يناير 2021 بدولة الكاميرون.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء، لمناقشة مصير المسابقات الأفريقية وتحديد مواعيدها الجديدة بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

المكتب التنفيذي الكاف قرر تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون لتقام في يناير عام 2022 على أن تقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين في يناير المقبل.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينتظر قرارات نظيره الأفريقي من أجل وضع جدول لمباريات بطولتي الدوري المحلي وكأس مصر بعد استئنافهما.


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