فيديو.. امرأة تلد في موقف السيارات

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وضعت امرأة بولاية فلوريدا الأمريكية، مولودها في موقف للسيارات على بعد خطوات قليلة من مركز الولادة.
ووثق مقطع فيديو، لحظة ولادة سوزان أندرسون في 19 يونيو في موقف السيارات، بعد أن فاجأتها آلام الولادة لتقفز المولود التي اختارت لها اسم جوليا.

وقالت سوزان التي كانت بصحبة زوجها جوزيف أندرسون أمام مركز (Natural BirthWorks): "أثناء ركوب السيارة إلى مركز الولادة، لجأت إلى زوجي، قلت:" أنا بحاجة إلى الدفع. لم أكن أعتقد أنني لن أدخل إلى المبنى".

ويُظهر مقطع الفيديو، سوزان وهي تصرخ، بينما تستعد ممرضة التوليد، ساندرا لوفينا، لاستقبال المولودة. وقالت لوفينا، التي كانت في حالة تأهب: "عندما وصلنا إلى الخطوة الأولى، كان الرأس قادمًا".

كما شوهد ضابطا شرطة في الفيديو. وقالت لوفينا للشرطة: "إنها بخير. أنا القابلة. إنها هنا لتنجب الطفل".

وللزوجة ابنة أخرى سبق أن وضعتها داخل مركز الولادة التي كانت في طريقها إليه.

وقالت جيلينا هينكلي، صاحبة مركز الولادة: "لقد قمنا بالولادة الأخرى، لكن المرة الثانية كانت أسرع بكثير. لم يكن أحد يتوقع أن تكون بهذه السرعة".

وأشارت سوزان إلى أنها خططت للولادة في الماء. وأضافت: "كان هذا هو تركيزي، مجرد الدخول إلى حوض الولادة"، لكنها وضعتها في النهاية في مكان آخر.


https://nypost.com/2020/06/26/video-shows-moment-florida-woman-gives-birth-in-parking-lot/

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