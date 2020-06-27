» إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

27 يونيو 2020 - 02:31 م

أعلن نادي إسبانيول إقالة مدربه أبيلاردو فيرنانديز، قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد، بالدوري الإسباني.

وذكر نادي إسبانويل في بيانا عبر موقعه الرسمي، أنه تمت إقالة أبيلاردو وجهازه المعاون من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، خلال الفترة الماضية.

وأضاف بيان النادي، أن يمنى التوفيق لـ أبيلاردو وجهازه المعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار بيان النادي الإسباني ان فرانشيسكو روفيتي المدير الرياضي للنداي، سيتولى منصب المدير الفني للفريقن حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد إسبانيول لمواجهة ريال مدريد، غدا، الأحد في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.