» «المسابقات» تتأهب لإعلان جدول الدورى

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تتأهب إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي للإعلان عن بعض أسابيع جدول الدورى الممتاز نهاية الأسبوع الجاري.

وتعقد اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا غدا، الأحد مع حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وبقية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

ومن المقرر أن ترسل إدارة المسابقات فى الجبلاية جدول الأسابيع المنتظر الإعلان عنه إلى أندية الدورى الممتاز كي يتسنى لها التعرف على الموعد النهائى للمسابقة المحلية ومباريات البطولة.

ولم يقتصر الأمر على إعلان جدول بعض أسابيع الدورى، إلا أنه يتضمن أيضا جميع الملاعب المقرر أن تستكمل عليها منافسات بطولة الدورى الممتاز.


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