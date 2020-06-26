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لاعبو الزمالك في بيان رسمي: لن نستكمل الدوري

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المصريون ـ متابعات

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أصدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا أكدوا خلاله رفضهم لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق، بفيروس كورونا.
ونشر حازم إمام، قائد الفريق، نص البيان عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، والذي جاء كالتالي:
السيد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السادة الأفاضل أعضاء المجلس، مستر كارتيرون المدير الفني، الاستاذ أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة.. تحية طيبة
أبلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بأنني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة أسرنا من أجل استكمال الدوري وإرضاء النادي الأهلي ومن يساندونه مضحيين بأرواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء على فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد على التضحية بحياتنا تحت أي ضغوط مهما كانت، خاصة بعد إصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامة رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامته أن هناك لجنة خماسية تضحي بأرواح أبنائك من اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد.

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