أسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

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وزيرة الصحة

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وسجلت أسعار الذهب عقب هبوطها...

عيار 18 سجل 677 جنيها للجرام
 
عيار 21 سجل 790 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل 902 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب 6320 جنيها
 
أوقية الذهب 1760 دولار

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