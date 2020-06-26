  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:19 م
Advertisements
بحث متقدم
بومبيو

أمريكا تلاحق الصين

رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان

رئيس وزراء باكستان يصف «أسامة بن لادن» بــ «الشهيد»

هيثم الحريري

النائب هيثم الحريري يعلن إصابته بكورونا

الأهلى

الأهلي يوجه رسالة نارية قبل استئناف الدوري

الأزهر

الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

صورة للحادث

مقثل ثلاثة في حادث طعن باسكتلندا.. ومصرع المهاجم برصاص الشرطة

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية

بشرى سارة.. الصحة العالمية تكشف عن اللقاح الأرجح لـ"كورونا"

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" تضع قواعد للتعايش مع "كورونا"

تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

الصحة العالمية تعلن رقم صادم لتكلفة لقاح فيروس كورونا

آخر الأخبار

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

#

الصحة العالمية: سنحصل على علاج لكورونا خلال عامٍ واحد

#

منظمة الصحة العالمية توصي بمطهر جديد للقضاء علي فيروس كورونا

#

الصحة العالمية تكشف عن ارتباط كورونا بمرض أشد فتكا

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إن تكلفة تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار.

وأوضحت الصحة العالمية،  أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء، إن “الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلاً بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات”.

وتابعت، أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الإجمالية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف إصابات كورونا بالجملة في دوري كرة السلة الأمريكية
» تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
» الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"
» مدرب الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا بعد تجديد تعاقده مع النادي
» الصحة العالمية تعلن رقم صادم لتكلفة لقاح فيروس كورونا
» بعد الفيديو الفضيحة.. ابنتا «مارادونا» تلجآن إلى مقاضاته
» الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل
» أمين صندوق الأهلي يتسلم جثمان والدته بحضور مسئولي النادي
» تركيا.. أحكام مشددة في محاولة الانقلاب الفاشلة
» مائة يوم في العزل.. ولا تزال تعاني من كورونا
» الجامع الأزهر يعلن فتح أبوابه غدًا للمصلين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية