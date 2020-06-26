» الصحة العالمية تعلن رقم صادم لتكلفة لقاح فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إن تكلفة تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار.





وأوضحت الصحة العالمية، أن المبادرة العالمية للإسراع بتطوير وإنتاج اختبارات COVID-19 واللقاحات والعلاجات ستتطلب أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.





وقالت المنظمة العالمية، التي قدمت تفاصيل ما يسمى مشروع تسريع ACT ، الذي يهدف إلى تجميع الموارد الدولية للتغلب على الوباء، إن “الخطط المكلفة المعروضة اليوم تتطلب تمويلاً بقيمة 31.3 مليار دولار للتشخيص والعلاج واللقاحات”.





وتابعت، أنه تم التعهد حتى الآن بمبلغ 3.4 مليار دولار من أصل القيمة الإجمالية.