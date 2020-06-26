الجامع الأزهر يعلن فتح أبوابه غدًا للمصلين

أحمد سالم
أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه ، وذلك ابتداءً من يوم غد السبت 6 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020م.
شددت إدارة الجامع الأزهر على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ، حرصًا منها على سلامتهم ، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:
1- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.
2- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.
3- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.
4- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.
5- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.
6- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.
7- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.
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