الجامع الأزهر يعلن فتح أبوابه غدًا للمصلين

أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه ، وذلك ابتداءً من يوم غد السبت 6 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020م.

شددت إدارة الجامع الأزهر على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ، حرصًا منها على سلامتهم ، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

1- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.

2- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

3- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

4- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

5- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

6- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

7- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.