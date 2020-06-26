صورة لـ"مي كساب" تشغل النار علي "انستجرام"

26 يونيو 2020 - 01:58 م

شاركت الفنانة مي كساب ، جمهورها صورة من طفولتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".







وعلقت كساب على الصورة قائلة :"وبين الماضي والحاضر تمر الحياه وما الحياة إلا شويه دروس كبيرة قوي وبنتعلمها وطول ما إحنا عايشين هنفضل نتعلم بس المهم ان الدروس تعلمنا".







و تابعت:" صباحكم رضا وستر وصحه وسعادة وناس ولاد حلال". يذكر أن مي قد شاركت في الدراما الرمضانية من خلال المسلسل الكوميدي "اللعبة" بمشاركة مجموعة مميزة من نجوم الكوميديا ".







