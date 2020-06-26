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تخلصي من آلام أسفل الظهر بهذه الأغذية

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آلام أسفل الظهر
آلام أسفل الظهر

متابعات- أمينة عبد العال

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الشاي الأخضر

البطاطا

الام اسفل الظهر

تعتبر آلام أسفل الظهر لدي السيدات من الآلام المستمرة والمصاحبة لها في مراحل عمرها المختلفة ، و تتعدد أسباب إصابتها بهذه الآلام .

ولتقليل هذه الآلام قدم الخبراء نصائح تتعلق بالنظام الغذائي و إضافة بعض المكونات التي من شأنها أن تقلل منها.

ومن أهم الأغذية البطاطا الحلوة فإضافتها إلي النظام الغذائي يساعد علي الحماية من هذه الآلام لأنها تقلل الالتهابات لما تحتوي عليه من ألياف.

كذلك نصح الأطباء بتناول الشاي الأخضر باستمرار فهو يعمل علي علاج آلام أسفل الظهر كما أنه يعزز من خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن والتي قد تكون سببا في هذه الآلام.


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