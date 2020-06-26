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محافظ المنيا: اللي مش هيلتزم هيتحاسب

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

إيمان هاني

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ام بى سى مصر

كورونا

أسامة القاضي


أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تطبيق القرارات التي أصدرها المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية بشأن إعادة فتح المقاهي و الكافيهات في ظل أزمة فيروس "كورونا " المستجد.

وأضاف "القاضي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " أون إي"، قائلا :" أي منشأة من المقاهي و الكافيهات غير حاصلة علي ترخيص سيتم غلقها، معقبا :" اللي مش هيلتزم هيتحاسب".

وتابع:" أي منشأة لن تلتزم بالإجراءات التي أقرتها الحكومة سيتم سحب التراخيص منها ، مشيرا إلي أنه بالتعاون مع أجهزة الأمن سيتم التفتيش علي المقاهي و الكافيهات خاصة الموجودة بكورنيش المنيا.

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