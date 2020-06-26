محافظ المنيا: اللي مش هيلتزم هيتحاسب

26 يونيو 2020 - 01:44 م





أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تطبيق القرارات التي أصدرها المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية بشأن إعادة فتح المقاهي و الكافيهات في ظل أزمة فيروس "كورونا " المستجد.







وأضاف "القاضي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية " أون إي"، قائلا :" أي منشأة من المقاهي و الكافيهات غير حاصلة علي ترخيص سيتم غلقها، معقبا :" اللي مش هيلتزم هيتحاسب".







وتابع:" أي منشأة لن تلتزم بالإجراءات التي أقرتها الحكومة سيتم سحب التراخيص منها ، مشيرا إلي أنه بالتعاون مع أجهزة الأمن سيتم التفتيش علي المقاهي و الكافيهات خاصة الموجودة بكورنيش المنيا.

